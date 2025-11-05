Uzņēmumu katalogs
Ant Group Programmatūras inženieris Algas Beijing Metropolitan Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Beijing Metropolitan Area pakete Ant Group kopā ir CN¥476K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ant Group kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
Ant Group
Software Engineer
Beijing, BJ, China
Kopā gadā
CN¥476K
Līmenis
P5
Pamatalga
CN¥357K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonuss
CN¥119K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
2 Gadi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Ant Group in Beijing Metropolitan Area, ir gada kopējā atlīdzība CN¥677,886. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ant Group Programmatūras inženieris pozīcijai in Beijing Metropolitan Area, ir CN¥441,984.

