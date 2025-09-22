Uzņēmumu katalogs
Mediānā Produkta vadītājs atlīdzības in Singapore pakete Ant Group kopā ir SGD 115K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ant Group kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Mediānais pakete
company icon
Ant Group
Product Designer
Singapore, SG, Singapore
Kopā gadā
SGD 115K
Līmenis
12
Pamatalga
SGD 115K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonuss
SGD 0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
9 Gadi
The highest paying salary package reported for a Produkta vadītājs at Ant Group in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 328,657.
The median yearly total compensation reported at Ant Group for the Produkta vadītājs role in Singapore is SGD 114,786.

Citi resursi