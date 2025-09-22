Uzņēmumu katalogs
Ant Group
Ant Group Datu zinātnieks Algas

Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in China pakete Ant Group kopā ir CN¥638K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ant Group kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Mediānais pakete
company icon
Ant Group
Data Scientist
Hangzhou, ZJ, China
Kopā gadā
CN¥638K
Līmenis
hidden
Pamatalga
CN¥488K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonuss
CN¥150K
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Ant Group in China, ir gada kopējā atlīdzība CN¥881,043. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ant Group Datu zinātnieks pozīcijai in China, ir CN¥590,640.

