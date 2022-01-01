Uzņēmumu Katalogs
Ant Group
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Ant Group Algas

Ant Group algu diapazons svārstās no $54,398 kopējā atalgojumā gadā Projektu vadītājs apakšējā galā līdz $220,743 Biznesa analītiķis augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Ant Group. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/21/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $69.5K
Produkta vadītājs
Median $87.6K
Biznesa analītiķis
$221K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Biznesa attīstība
$56K
Datu zinātnieks
$90.6K
Mārketings
$121K
Mārketinga operācijas
$167K
Produkta dizainers
$80.4K
Projektu vadītājs
$54.4K
Risinājumu arhitekts
$146K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Ant Group is Biznesa analītiķis at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $220,743. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ant Group is $89,118.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Ant Group

Saistītie Uzņēmumi

  • SmartThings
  • Shipt
  • WeRide.ai
  • GoGuardian
  • Netradyne
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi