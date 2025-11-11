Ražošanas programmatūras inženieris atlīdzība in United States Ansys svārstās no $124K year P2 līmenim līdz $139K year P3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $150K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ansys kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/11/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$124K
$114K
$3.7K
$6.7K
P3
$139K
$121K
$13.1K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
33%
G 1
33%
G 2
33%
G 3
Ansys uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33% tiek iegūtas 1st-G (33.00% gada)
33% tiek iegūtas 2nd-G (33.00% gada)
33% tiek iegūtas 3rd-G (33.00% gada)