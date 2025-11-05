Uzņēmumu katalogs
Programmatūras inženieris atlīdzība in Pune Metropolitan Region Ansys svārstās no ₹1.7M year P1 līmenim līdz ₹3.18M year P4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Pune Metropolitan Region pakete kopā ir ₹1.84M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ansys kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P1
Software Engineer 1(Iesācēju līmenis)
₹1.7M
₹1.66M
₹0
₹38.2K
P2
Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
Lead Software Engineer
₹3.18M
₹2.95M
₹0
₹226K
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

33%

G 1

33%

G 2

33%

G 3

Akciju veids
RSU

Ansys uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33% tiek iegūtas 1st-G (33.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (33.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 3rd-G (33.00% gada)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Ansys in Pune Metropolitan Region, ir gada kopējā atlīdzība ₹4,259,352. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ansys Programmatūras inženieris pozīcijai in Pune Metropolitan Region, ir ₹1,835,499.

