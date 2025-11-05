Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Bengaluru Ansys svārstās no ₹2.09M year P1 līmenim līdz ₹4.61M year P4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Bengaluru pakete kopā ir ₹4.84M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ansys kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P1
₹2.09M
₹1.79M
₹257K
₹43.2K
P2
₹2.74M
₹2.11M
₹342K
₹281K
P3
₹4.45M
₹3.35M
₹961K
₹137K
P4
₹4.61M
₹3.71M
₹767K
₹130K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
Algas nav atrastas
33%
G 1
33%
G 2
33%
G 3
Ansys uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33% tiek iegūtas 1st-G (33.00% gada)
33% tiek iegūtas 2nd-G (33.00% gada)
33% tiek iegūtas 3rd-G (33.00% gada)
