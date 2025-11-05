Programmatūras inženieris atlīdzība in Canada Ansys svārstās no CA$79.7K year P1 līmenim līdz CA$117K year P3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Canada pakete kopā ir CA$108K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ansys kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P1
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
CA$112K
CA$98K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
33%
G 1
33%
G 2
33%
G 3
Ansys uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33% tiek iegūtas 1st-G (33.00% gada)
33% tiek iegūtas 2nd-G (33.00% gada)
33% tiek iegūtas 3rd-G (33.00% gada)
