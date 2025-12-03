Personāla atlases speciālists atlīdzība in United States Ansys kopā ir $99K year P2 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ansys kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025
Vidējā kopējā kompensācija
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
33%
G 1
33%
G 2
33%
G 3
Ansys uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33% tiek iegūtas 1st-G (33.00% gada)
33% tiek iegūtas 2nd-G (33.00% gada)
33% tiek iegūtas 3rd-G (33.00% gada)
