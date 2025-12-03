Uzņēmumu katalogs
Ansys
Ansys Elektroenerģētikas inženieris Algas

Vidējā Elektroenerģētikas inženieris kopējā atlīdzība in United States Ansys svārstās no $142K līdz $207K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ansys kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$163K - $186K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$142K$163K$186K$207K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

33%

G 1

33%

G 2

33%

G 3

Akciju veids
RSU

Ansys uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33% tiek iegūtas 1st-G (33.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (33.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 3rd-G (33.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Elektroenerģētikas inženieris pozīcijai Ansys in United States, ir gada kopējā atlīdzība $206,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ansys Elektroenerģētikas inženieris pozīcijai in United States, ir $141,750.

