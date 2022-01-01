Uzņēmumu Katalogs
Ansys
Ansys Algas

Ansys algu diapazons svārstās no $22,287 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $190,000 Aparatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Ansys. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/21/2025

$160K

Programmatūras inženieris
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Mehāniskais inženieris
P2 $110K
P3 $164K
Aparatūras inženieris
Median $190K

Klientu apkalpošana
$63.4K
Elektroinženieris
$174K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$131K
Mārketings
$124K
Mārketinga operācijas
$113K
Optiskais inženieris
$62.3K
Produkta vadītājs
$131K
Projektu vadītājs
$179K
Darbinieku atlases speciālists
$107K
Pārdošana
$133K
Pārdošanas inženieris
$39.3K
Tehniskais programmu vadītājs
$123K
Tehniskais rakstītājs
$87.1K
Iegūšanas Grafiks

33%

GADS 1

33%

GADS 2

33%

GADS 3

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā Ansys, RSUs ir pakļauti 3-gadu iegūšanas grafikam:

  • 33% iegūst 1st-GADS (33.00% katru gadu)

  • 33% iegūst 2nd-GADS (33.00% katru gadu)

  • 33% iegūst 3rd-GADS (33.00% katru gadu)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Ansys, ir Aparatūras inženieris ar gada kopējo atalgojumu $190,000. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Ansys, ir $111,360.

Citi Resursi