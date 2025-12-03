Uzņēmumu katalogs
Anon Kopējā atlīdzība Algas

Vidējā Kopējā atlīdzība kopējā atlīdzība in United States Anon svārstās no $105K līdz $144K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Anon kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$114K - $135K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$105K$114K$135K$144K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Kopējā atlīdzība pozīcijai Anon in United States, ir gada kopējā atlīdzība $143,750. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Anon Kopējā atlīdzība pozīcijai in United States, ir $105,000.

