Anheuser-Busch InBev Programmatūras inženieris Algas India

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in India pakete Anheuser-Busch InBev kopā ir ₹3.11M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Anheuser-Busch InBev kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
Anheuser-Busch InBev
senior data engineer
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹3.11M
Līmenis
6
Pamatalga
₹3.11M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
10 Gadi
Prakses algas

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Anheuser-Busch InBev in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹4,227,909. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Anheuser-Busch InBev Programmatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹2,619,712.

