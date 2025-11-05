Uzņēmumu katalogs
Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev Programmatūras inženieris Algas Greater Sao Paulo

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Sao Paulo pakete Anheuser-Busch InBev kopā ir R$114K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Anheuser-Busch InBev kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
Anheuser-Busch InBev
Automation
Sao Paulo, SP, Brazil
Kopā gadā
R$114K
Līmenis
Senior
Pamatalga
R$111K
Stock (/yr)
R$0
Bonuss
R$3.5K
Gadi uzņēmumā
11 Gadi
Darba pieredze
13 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Anheuser-Busch InBev?
Jaunākie algu pieteikumi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Anheuser-Busch InBev in Greater Sao Paulo, ir gada kopējā atlīdzība R$176,170. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Anheuser-Busch InBev Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Sao Paulo, ir R$96,509.

