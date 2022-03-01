Uzņēmumu katalogs
Angi
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Angi Algas

Angi algas svārstās no $49,750 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $280,812 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Angi. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/29/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $195K
Programmatūras inženierijas vadītājs
L3 $274K
L4 $281K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Datu zinātnieks
Median $207K
Produkta dizainers
Median $138K
Personāla atlases speciālists
Median $130K
Administratīvais asistents
$112K
Biznesa analītiķis
$167K
Finanšu analītiķis
$169K
Cilvēkresursi
$130K
Mārketings
$78.6K
Pārdošana
$49.8K
UX pētnieks
$184K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Angi uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

Najlepšie platenú pozíciu v Angi predstavuje Programmatūras inženierijas vadītājs at the L4 level s ročnou celkovou odmenou $280,812. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Angi je $169,150.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Angi

Saistītie uzņēmumi

  • ServiceNow
  • Medallia
  • Chewy
  • FICO
  • Equinix
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi