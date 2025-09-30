Uzņēmumu katalogs
Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Bengaluru Angel One svārstās no ₹3.05M year līdz ₹6.87M. Mediānā year atlīdzības in Greater Bengaluru pakete kopā ir ₹3.8M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Angel One kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
SDE 1
(Iesācēju līmenis)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Skatīt 3 Vairāk līmeņu
₹13.95M

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Angel One?

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at Angel One in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹6,874,631. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angel One for the Programmatūras inženieris role in Greater Bengaluru is ₹3,817,011.

