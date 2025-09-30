Uzņēmumu katalogs
Angel One
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Produkta vadītājs

  • Visas Produkta vadītājs algas

  • Greater Bengaluru

Angel One Produkta vadītājs Algas Greater Bengaluru

Mediānā Produkta vadītājs atlīdzības in Greater Bengaluru pakete Angel One kopā ir ₹2.51M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Angel One kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Angel One
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹2.51M
Līmenis
Associate Product Manager
Pamatalga
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
2 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Angel One?

₹13.95M

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam ₹2.61M+ (dažreiz ₹26.15M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Produkta vadītājs piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

The highest paying salary package reported for a Produkta vadītājs at Angel One in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹12,672,627. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angel One for the Produkta vadītājs role in Greater Bengaluru is ₹3,509,706.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Angel One

Saistītie uzņēmumi

  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Netflix
  • Uber
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi