Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in Greater Bengaluru pakete Angel One kopā ir ₹6.8M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Angel One kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹6.8M
Līmenis
T3
Pamatalga
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹728K
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
9 Gadi
The highest paying salary package reported for a Datu zinātnieks at Angel One in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹10,858,660. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angel One for the Datu zinātnieks role in Greater Bengaluru is ₹7,216,618.

