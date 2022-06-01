Uzņēmumu Katalogs
AmTrust Financial
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

AmTrust Financial Algas

AmTrust Financial algu diapazons svārstās no $85,425 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $141,365 Datu zinātnieks augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem AmTrust Financial. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/21/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Biznesa analītiķis
$88.2K
Datu analītiķis
$119K
Datu zinātnieks
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Programmatūras inženieris
$85.4K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā AmTrust Financial, ir Datu zinātnieks at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $141,365. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā AmTrust Financial, ir $103,800.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš AmTrust Financial

Saistītie Uzņēmumi

  • SoFi
  • Databricks
  • DoorDash
  • Google
  • Square
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi