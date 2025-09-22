Uzņēmumu katalogs
Vidējā Risinājumu arhitekts kopējā atlīdzība in United States Amperity svārstās no $160K līdz $228K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Amperity kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$182K - $216K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$160K$182K$216K$228K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

$160K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Option

Amperity uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Najbolje plačan paket za Risinājumu arhitekts pri Amperity in United States znaša letno skupno plačilo $227,700. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Amperity za vlogo Risinājumu arhitekts in United States je $160,380.

