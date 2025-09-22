Aparatūras inženieris atlīdzība in United States Ampere Computing svārstās no $189K year L6 līmenim līdz $364K year L9 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $196K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ampere Computing kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
