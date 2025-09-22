Uzņēmumu katalogs
Ampere Computing
Ampere Computing Aparatūras inženieris Algas

Aparatūras inženieris atlīdzība in United States Ampere Computing svārstās no $189K year L6 līmenim līdz $364K year L9 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $196K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ampere Computing kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
Principal Engineer
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
Senior Principal Engineer
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Skatīt 4 Vairāk līmeņu
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Ampere Computing?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Aparatūras inženieris pozīcijai Ampere Computing in United States, ir gada kopējā atlīdzība $363,667. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ampere Computing Aparatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $204,700.

