Programmatūras inženieris atlīdzība in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area Amgen svārstās no $108K year L3 līmenim līdz $152K year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area pakete kopā ir $129K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Amgen kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
G 1
33%
G 2
33%
G 3
34%
G 4
Amgen uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
0% tiek iegūtas 1st-G (0.00% gada)
33% tiek iegūtas 2nd-G (33.00% gada)
33% tiek iegūtas 3rd-G (33.00% gada)
34% tiek iegūtas 4th-G (34.00% gada)
Iekļautie amatiIesniegt jaunu amatu