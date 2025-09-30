Uzņēmumu katalogs
Amgen
Amgen Programmatūras inženieris Algas San Francisco Bay Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in San Francisco Bay Area Amgen svārstās no $206K year L5 līmenim līdz $254K year L6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in San Francisco Bay Area pakete kopā ir $212K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Amgen kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L3
(Iesācēju līmenis)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

0%

G 1

33%

G 2

33%

G 3

34%

G 4

Akciju veids
RSU

Amgen uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 0% tiek iegūtas 1st-G (0.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (33.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 3rd-G (33.00% gada)

  • 34% tiek iegūtas 4th-G (34.00% gada)



Iekļautie amati

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at Amgen in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $274,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Programmatūras inženieris role in San Francisco Bay Area is $198,000.

