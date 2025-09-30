Uzņēmumu katalogs
Amgen
Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Los Angeles Area Amgen svārstās no $115K year L3 līmenim līdz $275K year L6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Los Angeles Area pakete kopā ir $210K.

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L3
(Iesācēju līmenis)
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

0%

G 1

33%

G 2

33%

G 3

34%

G 4

Akciju veids
RSU

Amgen uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 0% tiek iegūtas 1st-G (0.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (33.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 3rd-G (33.00% gada)

  • 34% tiek iegūtas 4th-G (34.00% gada)



Iekļautie amati

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Amgen in Greater Los Angeles Area, ir gada kopējā atlīdzība $284,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Amgen Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Los Angeles Area, ir $192,500.

