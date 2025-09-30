Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Los Angeles Area Amgen svārstās no $115K year L3 līmenim līdz $275K year L6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Los Angeles Area pakete kopā ir $210K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Amgen kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L3
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Amgen uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
0% tiek iegūtas 1st-G (0.00% gada)
33% tiek iegūtas 2nd-G (33.00% gada)
33% tiek iegūtas 3rd-G (33.00% gada)
34% tiek iegūtas 4th-G (34.00% gada)
