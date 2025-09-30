Uzņēmumu katalogs
Amgen
  • San Francisco Bay Area

Amgen Programmu vadītājs Algas San Francisco Bay Area

Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

$160K

Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

0%

G 1

33%

G 2

33%

G 3

34%

G 4

Akciju veids
RSU

Amgen uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 0% tiek iegūtas 1st-G (0.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (33.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 3rd-G (33.00% gada)

  • 34% tiek iegūtas 4th-G (34.00% gada)



The highest paying salary package reported for a Programmu vadītājs at Amgen in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Programmu vadītājs role in San Francisco Bay Area is $120,000.

Citi resursi