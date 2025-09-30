Datu zinātnieks atlīdzība in Greater Los Angeles Area Amgen svārstās no $96.7K year L3 līmenim līdz $218K year L6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Los Angeles Area pakete kopā ir $139K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Amgen kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
0%
G 1
33%
G 2
33%
G 3
34%
G 4
Amgen uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
0% tiek iegūtas 1st-G (0.00% gada)
33% tiek iegūtas 2nd-G (33.00% gada)
33% tiek iegūtas 3rd-G (33.00% gada)
34% tiek iegūtas 4th-G (34.00% gada)