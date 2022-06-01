Uzņēmumu katalogs
AmeriHealth Caritas
AmeriHealth Caritas Algas

AmeriHealth Caritas algas svārstās no $87,312 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $155,220 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem AmeriHealth Caritas. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/11/2025

$160K

Aktuārs
$152K
Datu analītiķis
$87.3K
Programmatūras inženieris
$133K

Risinājumu arhitekts
$155K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots AmeriHealth Caritas, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $155,220. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots AmeriHealth Caritas, ir $142,250.

Citi resursi