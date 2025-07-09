Uzņēmumu katalogs
Americold
Americold Algas

Americold algas svārstās no $70,350 kopējā atlīdzībā gadā Cilvēkresursi zemākajā līmenī līdz $233,825 Biznesa attīstība augstākajā līmenī.

$160K

Biznesa attīstība
$234K
Aparatūras inženieris
$98K
Cilvēkresursi
$70.4K

Programmatūras inženieris
$128K
Citi resursi