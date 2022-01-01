Uzņēmumu katalogs
American Tower
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

American Tower Algas

American Tower algas svārstās no $34,053 kopējā atlīdzībā gadā Projektu vadītājs zemākajā līmenī līdz $222,408 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem American Tower. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/11/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Aparatūras inženieris
$106K
Projektu vadītājs
$34.1K
Programmatūras inženieris
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Programmatūras inženierijas vadītājs
$222K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

American Tower uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots American Tower, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $222,408. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots American Tower, ir $152,263.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta American Tower

Saistītie uzņēmumi

  • Spotify
  • Apple
  • Uber
  • Square
  • Microsoft
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi