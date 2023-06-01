Uzņēmumu katalogs
American Red Cross
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

American Red Cross Algas

American Red Cross algas svārstās no $30,833 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $183,600 Mārketings augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem American Red Cross. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/11/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Administratīvais asistents
$59.7K
Biznesa analītiķis
$126K
Klientu apkalpošana
$30.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Datu analītiķis
$35.5K
Datu zinātnieks
$35.2K
Mārketings
$184K
Produkta vadītājs
$131K
Projektu vadītājs
$95.5K
Programmatūras inženieris
$79.6K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots American Red Cross, ir Mārketings at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $183,600. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots American Red Cross, ir $79,600.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta American Red Cross

Saistītie uzņēmumi

  • PayPal
  • SoFi
  • Pinterest
  • Roblox
  • Snap
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi