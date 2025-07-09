Uzņēmumu katalogs
American Medical Association
American Medical Association Algas

American Medical Association algas svārstās no $77,610 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $587,050 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem American Medical Association. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/11/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $110K

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu analītiķis
$77.6K
Datu zinātnieks
$85.4K

Produkta dizainers
$81.6K
Produkta vadītājs
$249K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$587K
Risinājumu arhitekts
$139K
The highest paying role reported at American Medical Association is Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $587,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at American Medical Association is $110,000.

