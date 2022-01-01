Uzņēmumu katalogs
American Family Insurance
American Family Insurance Algas

American Family Insurance algas svārstās no $22,718 kopējā atlīdzībā gadā Cilvēkresursi zemākajā līmenī līdz $190,950 Tehnisko programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem American Family Insurance. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/2/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $127K

Backend programmatūras inženieris

Biznesa analītiķis
Median $102K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $188K

Datu zinātnieks
Median $152K
Aktuārs
$161K
Cilvēkresursi
$22.7K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$124K
Mārketings
$121K
Pārdošana
$52.5K
Kiberdrošības analītiķis
$153K
Tehnisko programmu vadītājs
$191K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots American Family Insurance, ir Tehnisko programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $190,950. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots American Family Insurance, ir $127,000.

