American Chemical Society Algas

American Chemical Society algu diapazons svārstās no $79,600 kopējā atalgojumā gadā Datu analītiķis apakšējā galā līdz $192,056 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem American Chemical Society. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/12/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $80K
Datu analītiķis
$79.6K
Produkta dizainers
$139K

Programmatūras inženieru vadītājs
$192K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā American Chemical Society, ir Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $192,056. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā American Chemical Society, ir $109,650.

