American Bureau of Shipping
American Bureau of Shipping Algas

American Bureau of Shipping algu diapazons svārstās no $55,984 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $146,265 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem American Bureau of Shipping. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/12/2025

$160K

Mehāniskais inženieris
$126K
Produkta vadītājs
$139K
Programmatūras inženieris
$56K

Programmatūras inženieru vadītājs
$146K
Tehniskais programmu vadītājs
$82.4K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā American Bureau of Shipping, ir Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $146,265. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā American Bureau of Shipping, ir $125,625.

