Biznesa analītiķis atlīdzība in United States American Airlines svārstās no $83.8K year L2 līmenim līdz $108K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $109K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu American Airlines kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L2
$83.8K
$82.5K
$0
$1.3K
L3
$101K
$100K
$0
$300
L4
$108K
$107K
$0
$1.4K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
