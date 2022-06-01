Uzņēmumu katalogs
AMBOSS
AMBOSS Algas

AMBOSS algas svārstās no $85,190 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $98,182 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem AMBOSS. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/1/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $85.2K
Mārketings
$85.2K
Produkta vadītājs
$98.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
The highest paying role reported at AMBOSS is Produkta vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $98,182. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AMBOSS is $85,245.

