Ambarella Algas

Ambarella algu diapazons svārstās no $54,354 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $305,000 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Ambarella. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/11/2025

$160K

Aparatūras inženieris
Median $255K

ASIC inženieris

Programmatūras inženieris
Median $54.4K
Programmatūras inženieru vadītājs
Median $305K

Biznesa analītiķis
$235K
Mārketings
$231K
Risinājumu arhitekts
$251K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Ambarella, ir Programmatūras inženieru vadītājs ar gada kopējo atalgojumu $305,000. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Ambarella, ir $243,210.

