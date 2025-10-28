Uzņēmumu katalogs
Alteryx
Alteryx Tehnisko kontu menedžeris Algas

Vidējā Tehnisko kontu menedžeris kopējā atlīdzība Alteryx svārstās no $128K līdz $174K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Alteryx kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$137K - $165K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$128K$137K$165K$174K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.4%

G 3

Akciju veids
RSU

Alteryx uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.4% tiek iegūtas 3rd-G (33.40% gada)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Tehnisko kontu menedžeris pozīcijai Alteryx, ir gada kopējā atlīdzība $174,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Alteryx Tehnisko kontu menedžeris pozīcijai, ir $127,500.

