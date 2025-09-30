Uzņēmumu katalogs
Alteryx
Alteryx Programmatūras inženieris Algas Prague Metropolitan Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in Prague Metropolitan Area Alteryx kopā ir CZK 1.86M year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Prague Metropolitan Area pakete kopā ir CZK 2.02M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Alteryx kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Skatīt 2 Vairāk līmeņu
CZK 3.5M

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.4%

G 3

Akciju veids
RSU

Alteryx uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.4% tiek iegūtas 3rd-G (33.40% gada)



Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Programmatūras inženieris sa Alteryx in Prague Metropolitan Area ay may taunang kabuuang bayad na CZK 3,641,397. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Alteryx para sa Programmatūras inženieris role in Prague Metropolitan Area ay CZK 1,906,989.

