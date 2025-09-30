Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Bengaluru Alteryx svārstās no ₹2.29M year Associate Software Engineer līmenim līdz ₹7.04M year Lead Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Bengaluru pakete kopā ir ₹4.23M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Alteryx kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Software Engineer
₹2.29M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.67M
₹512K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
Algas nav atrastas
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.4%
G 3
Alteryx uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)
33.4% tiek iegūtas 3rd-G (33.40% gada)
