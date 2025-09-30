Uzņēmumu katalogs
Alteryx
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Greater Bengaluru

Alteryx Programmatūras inženieris Algas Greater Bengaluru

Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Bengaluru Alteryx svārstās no ₹2.29M year Associate Software Engineer līmenim līdz ₹7.04M year Lead Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Bengaluru pakete kopā ir ₹4.23M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Alteryx kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
₹2.29M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.67M
₹512K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Skatīt 2 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

₹13.95M

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam ₹2.61M+ (dažreiz ₹26.15M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.4%

G 3

Akciju veids
RSU

Alteryx uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.4% tiek iegūtas 3rd-G (33.40% gada)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Alteryx in Greater Bengaluru, ir gada kopējā atlīdzība ₹7,879,187. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Alteryx Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Bengaluru, ir ₹3,914,353.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Alteryx

Saistītie uzņēmumi

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi