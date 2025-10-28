Programmatūras inženieris atlīdzība in India Alteryx svārstās no ₹2.27M year Associate Software Engineer līmenim līdz ₹7.01M year Lead Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹4.21M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Alteryx kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K


33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.4%
G 3
Alteryx uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)
33.4% tiek iegūtas 3rd-G (33.40% gada)
