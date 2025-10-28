Uzņēmumu katalogs
Alteryx
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Produkta menedžeris

  • Visas Produkta menedžeris algas

Alteryx Produkta menedžeris Algas

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Alteryx kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Vidējā kopējā kompensācija

CZK 1.53M - CZK 1.82M
Czech Republic
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
CZK 1.41MCZK 1.53MCZK 1.82MCZK 1.93M
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 1 vēl Produkta menedžeris dati par Alteryx lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

Block logo
+CZK 1.24M
Robinhood logo
+CZK 1.9M
Stripe logo
+CZK 427K
Datadog logo
+CZK 748K
Verily logo
+CZK 470K
Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.4%

G 3

Akciju veids
RSU

Alteryx uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.4% tiek iegūtas 3rd-G (33.40% gada)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Produkta menedžeris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta menedžeris pozīcijai Alteryx in Czech Republic, ir gada kopējā atlīdzība CZK 1,932,908. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Alteryx Produkta menedžeris pozīcijai in Czech Republic, ir CZK 1,411,863.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Alteryx

Saistītie uzņēmumi

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi