Vidējā Mārketings kopējā atlīdzība in United States Alteryx svārstās no $320K līdz $454K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Alteryx kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025
Vidējā kopējā kompensācija
Alteryx uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)
33.4% tiek iegūtas 3rd-G (33.40% gada)