  • Algas
  • Klientu veiksme

  • Visas Klientu veiksme algas

Alteryx Klientu veiksme Algas

Vidējā Klientu veiksme kopējā atlīdzība in India Alteryx svārstās no ₹2.1M līdz ₹2.99M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Alteryx kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Vidējā kopējā kompensācija

₹2.4M - ₹2.81M
India
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.4%

G 3

Akciju veids
RSU

Alteryx uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.4% tiek iegūtas 3rd-G (33.40% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Klientu veiksme pozīcijai Alteryx in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹2,991,697. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Alteryx Klientu veiksme pozīcijai in India, ir ₹2,096,745.

