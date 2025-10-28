Uzņēmumu katalogs
Alteryx
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Klientu apkalpošana

  • Visas Klientu apkalpošana algas

Alteryx Klientu apkalpošana Algas

Vidējā Klientu apkalpošana kopējā atlīdzība in United States Alteryx svārstās no $141K līdz $201K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Alteryx kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$160K - $182K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$141K$160K$182K$201K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.4%

G 3

Akciju veids
RSU

Alteryx uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.4% tiek iegūtas 3rd-G (33.40% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Klientu apkalpošana pozīcijai Alteryx in United States, ir gada kopējā atlīdzība $200,600. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Alteryx Klientu apkalpošana pozīcijai in United States, ir $141,100.

