Programmatūras inženieris atlīdzība in Italy ALTEN svārstās no €27.5K year Software Engineer I līmenim līdz €36.6K year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Italy pakete kopā ir €30.3K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ALTEN kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer I
(Iesācēju līmenis)
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at ALTEN in Italy sits at a yearly total compensation of €36,566. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ALTEN for the Programmatūras inženieris role in Italy is €30,296.

Citi resursi