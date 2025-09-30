Programmatūras inženieris atlīdzība in Italy ALTEN svārstās no €27.5K year Software Engineer I līmenim līdz €36.6K year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Italy pakete kopā ir €30.3K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ALTEN kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer I
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
