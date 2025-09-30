Mehānikas inženieris atlīdzība in Philadelphia Area ALTEN kopā ir $73.5K year Mechanical Engineer II līmenim. Mediānā year atlīdzības in Philadelphia Area pakete kopā ir $72K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ALTEN kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Mechanical Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Mechanical Engineer II
$73.5K
$73.5K
$0
$0
Senior Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
