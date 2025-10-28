Uzņēmumu katalogs
ALTEN
ALTEN Datu zinātnieks Algas

Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in Canada pakete ALTEN kopā ir CA$113K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ALTEN kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Mediānais pakete
company icon
ALTEN
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Kopā gadā
CA$113K
Līmenis
L3
Pamatalga
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā ALTEN?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Jaunākie algu pieteikumi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai ALTEN in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$114,184. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ALTEN Datu zinātnieks pozīcijai in Canada, ir CA$113,204.

