Alphawave IP Algas

Alphawave IP algas svārstās no $50,130 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $112,235 Tehnisko programmu menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Alphawave IP. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/13/2025

Aparatūras inženieris
Median $102K

ASIC inženieris

Elektroenerģētikas inženieris
$108K
Programmu menedžeris
$90.5K

Programmatūras inženieris
$50.1K
Tehnisko programmu menedžeris
$112K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Alphawave IP, ir Tehnisko programmu menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $112,235. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Alphawave IP, ir $102,234.

