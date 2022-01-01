Uzņēmumu katalogs
AlphaSights Algas

AlphaSights algas svārstās no $74,625 kopējā atlīdzībā gadā Mārketings zemākajā līmenī līdz $240,790 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem AlphaSights. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/31/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $150K

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta dizainers
Median $130K
Pārdošana
Median $135K

Personāla atlases speciālists
Median $80.5K
Klientu apkalpošana
$81.6K
Datu zinātnieks
$164K
Vadības konsultants
$119K
Mārketings
$74.6K
Projektu vadītājs
$127K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$241K
Riska kapitāla investoris
$83.6K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

